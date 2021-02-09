Avrupa Ligi'ndeki Real Sociedad-Manchester United maçı korona nedeniyle İtalya'da alındı
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Avrupa Ligi'ndeki Real Sociedad-Manchester United maçı korona nedeniyle İtalya'da alındı

09.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:59

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Real Sociedad-Manchester United müsabakası, koronavirüs nedeniyle iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İtalya'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Real Sociedad'ın Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşma, İspanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'na alındı.

Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik yapılmadı. Karşılaşma, 18 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak.

MOLDE-HOFFENHEIM MAÇI DA TARAFSIZ SAHAYA ALINMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağında Norveç'in Molde takımının Almanya ekibi Hoffenheim'i konuk edeceği karşılaşma da aynı gerekçeyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'na alınmıştı.

Avrupa Ligi'ndeki Real Sociedad-Manchester United maçı korona nedeniyle İtalya'da alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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