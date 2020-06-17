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UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak

UEFA, Medipol Başakşehir'in mücadele ettiği Avrupa Ligi'nin formatında da köklü değişiklikler yaptı. Koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından son 16 turunun kalan maçları 5-6 Ağustos, 8'li final maçları ise 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak. Turnuvanın şampiyonu, 21 Ağustos'ta Köln'de oynanacak finalin ardından belli olacak.

17.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:21

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçların ve finalin Lizbon'da oynanmasına karar verirken UEFA Avrupa Ligi'nde de format değişikliğine gitti.

Bugün yapılan toplantı sonrası alınan kararlarda UEFA, Avurpa Ligi'nde çeyrek finalden itibaren kalan tüm maçların 8'li final formatında, 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'da oynanmasına karar verdi. Avrupa Ligi'nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

FİNALİN ADRESİ KÖLN

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan son 16 turu maçları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde yine Almanya'da oynanacak. 21 Ağustos'ta Köln'de yapılacak final karşılaşması sonrası, turnuvanın şampiyonu belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak

BAŞAKŞEHİR ALMANYA YOLCUSU

Bu sezon gösterdiği performansla son 16 turuna kadar yükselen temsilcimiz Medipol Başakşehir, pandemi nedeniyle verilen ara öncesi Danimarka ekibi Kopenhag'la karşılaşmış ve ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Temsilcimiz, rövanş maçını Danimarka yerine Almanya'da oynayacak ve çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
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Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak - Spor
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