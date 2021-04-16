UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, Manchester United, Roma ve Villareal yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Arsenal,Manchester United, Roma ve Villareal yarı finale yükselen takımlar oldu. Yarı finalde Villarreal, Arsenal ile eşleşirken, Manchester United da Roma'yla karşı karşıya gelecek.

Villarreal, Arsenal ile eşleşirken, Manchester United da Roma'yla karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final etabında sürpriz yaşanmadı. İlk maçlarda avantajlı skorlarla sahadan ayrılan Arsenal,Manchester United, Roma ve Villareal yarı final biletini kaptı.

ROMA HATA YAPMADI

Final hedefleyen ekiplerden Roma ile Ajax'ın kapışmasında gülen taraf Roma oldu. Ajax 49'da Brobbey'in golüyle öne geçerken 72'de Dzeko'nun attığı gol skoru 1-1 olarak ilan etti. İlk maçı 2-1 kazanan Roma yarı final bileti alan taraf oldu.

VILLAREAL RAHAT GEÇTİ

Villarreal ile Dinamo Zagreb'in kapışmasında ise İspanyol temsilcisi yarı finale adını yazdırmayı başardı. 36'da Paco Alcacer ve 43. dakikada Gerard Moreno Villarreal'in gollerini kaydederken Dinamo Zagreb'in 74. dakikadaki golü ise maçın 2-1 bitmesini sağladı. İlk maçı 1-0 kazanan Villarreal, toplamda 3-1'lik skora ulaşarak yarı finale yükseldi.

MANCHESTER UNITED ZORLANMADI

Turnuvada final hedefleyen bir başka ekibin maçında Manchester United, sahasında Granada'yı 2-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Manchester United, ikinci maçı ise 6. dakikada Cavani ve 90. dakikada Mata'nın golleriyle toplamda 4-0'a ulaşarak turladı.

ARSENAL FARKLI GEÇTİ

Gecenin en farklı skorunun alındığı maçta ise Arsenal Slavia Prag'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti. 18. dakikada Pepe, 21. dakikada penaltıdan Lacazette, 24. dakikada Saka ve 77. dakikada yeniden Lacazette'in golüyle Arsenal rakibine üstünlüğünü sağladı.