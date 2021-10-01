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UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaştı.

VAN (İHA) - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 4'e yükselterek liderliğini korudu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'in arka direğe pasında Dieng bomboş durumda topu auta gönderdi.

59. dakikada sol kanattan Payet'in köşe atışında arka direkte Saliba'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75. dakikada Van Aanholt, ceza sahası içinde Guendouzi'yi yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Raczkowski kararı iptal etti.

Stat: Veledrom

Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Radoslaw Siejka xx, Adam Kupsik xx

Marsilya: Pau Lopez xx, Lirola xx, Alvaro Gonzalez xx, Saliba xx, Peres xx, Guendouzi xx, Gueye xx, Cengiz Ünder xx, Harit xx (Fuente dk. 79 x), Dieng xx (Milik dk. 61 x), Payet xx

Yedekler: Ngapandouetnbu, Mandanda, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Kamara, Gerson, Rongier, Luis Henrique

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx (Yedlin dk. 65 x), Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx (Luyindama dk. 88 ?), Cicaldau xx, Morutan xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Babel dk. 87 ?,)Halil Dervişoğlu xx (Diagne dk. 73 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Feghouli, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Boey, Muslera, Diagne (Galatasaray), Saliba, Alvaro Gonzalez (Marsilya) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

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 UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
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