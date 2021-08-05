UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone'u ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın ceza sahasına açtığı ortada topu kontrol edip önüne alan Muhammed'in kale önünde müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan ortasında Muhammed'in penaltı noktası yakınlarında indirdiği top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in dönerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topla ceza alanı içi sol çaprazında buluşan Muhammed'in şutunu kaleci Clark çeldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer xx, Bekim Zogaj xx, Jonas Erni xx

Galatasaray: Muslera xx, Sacha Boey xx, Christian Luyindama xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Aytaç Kara xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Ryan Babel xx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

St. Johnstone: Zender Clark xx, Jason Kerr xx, Liam Gordon xx, Jamie McCart xx, Shaun Rooney xx, Alistair McCann xx, Murray Davidson xx, David Wotherspoon xx, Reece Devine xx, Michael O'Halloran xx, Chris Kane xx

Yedekler: Elliott Parish, Ross Sinclair, James Brown, Stevie May, Hayden Muller, Callum Hendry, Cameron Ballantyne, Callum Both, Jordan Northcott, Liam Craig, Samuel Denham, John Moreland

Teknik Direktör: Callum Davidson

Sarı kart: Chris Kane (St. Johnstone) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 St. Johnstone: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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