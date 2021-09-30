UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Olympiakos: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanatta topu alan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
6. dakikada Masouras'ın pasında defansın arkasında sarkan Soares'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vaclik'te kaldı.
35. dakikada Masouras'ın sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Camara'nın vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+1. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Rossi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Alejandro Jose Hernandez xx, Jose Enrique Naranjo Perez xx, Teodoro Sobrino Megan xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Novak x, Kim Min-jae x, Szalai x, Gustavo x, Mert Hakan Yandaş x, Osayi-Samuel x, Ferdi Kadıoğlu x, Rossi x, Pelkas x, Valencia xx
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mergim Berisha, Arda Aksoy, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Fatih Şanlıtürk, Arda Kurtulan
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Olympiakos: Vaclik xx, Ba xx, Sokratis xx, Cisse xx, Reabciuk xx, Bouchalakis xx, Aguibou Camara xx, Mohamed Camara xx, Masouras xx, Henry Onyekuru xx, Soares xx
Yedekler: Illias Karargyris, Kostas Tzolakis, Pierre Kunde, Rony Lopes, Youssef El-Arabi, Thanasis Androutsos, Marious Vrousai, Svetozar Markovic, Kenny Lala, Mathieu Valbuena, Michal Karbownik, Vasilis Sourlis
Teknik Direktör: Pedro Martins
Gol: Soares (dk. 6) (Olympiakos)
Sarı kartlar: Reabciuk, Cisse, Ba (Olympiakos)
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)