UEFA Avrupa Ligi: Braga: 2 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Lens'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Carvalho'da kaldı.
14. dakikada Sequeria'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Paulinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada ceza sahası sol kanattan Umut Nayir'in pasında topla buluşan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
36. dakikada sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Paulinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
Stat: Municipal de Braga
Hakemler: Gediminas Mazeika xx, Vytautas Simkus xx, Vytenis Kazlauskas xx
Braga: Carvalho xx, Wallace xx, Bruno Viana xx, Esgaio xx, Sequeira xx, Barbosa xx, Palhinha xx, Andre Horta xx, Galeno xxx, Ricardo Horta xx, Paulinho xxx
Yedekler: Magalhaes, Pablo Santos, de Souza, Diogo Viana, Eduardo, Fonte, Trincao
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Beşiktaş: Karius x, Roco xx, Vida xx, Caner Erkin x, Necip Uysalxx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Boyd xxx, Oğuzhan Özyakup x, Lens x, Umut Nayir xx, Güven Yalçın x
Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rebocho, Elneny, Ljajic, Erdem Seçgin
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Paulinho (dk. 14) (Braga), Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Lens (dk. 44) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Caner Erkin, Roco (Beşiktaş) - PORTO