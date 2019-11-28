UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Slovan Bratislava: 1 (İlk yarı)

28.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:59

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında sahasında Slovan Bratislava'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Slovak ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



15. dakikada Boyd'un sağdan yaptığı ortada Roco'nun indirdiği topu Umut'tan önce kaleci Greif yumruklayarak uzaklaştırdı.



18. dakikada sol kanattan atağa kalkan Pedro Rebocho ceza sahası içine ortaladı. Zor pozisyonda yükselen Diaby kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.



29. dakikada Caner'in soldan yaptığı sert ortada savunmadan seken topu Oğuzhan tamamlamak istedi ancak yıldız oyuncu istediği vuruşu yapamadı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



35. dakikada de Marco'nun soldan yaptığı ortada Pedro Rebocho'nun ıskaladığı top Erik Daniel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



44. dakikada Erik Daniel'in pasında savunmanın arkasına sarkan Sporar kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Enea Jorgji x, Ridiger Çokaj xx, Rejdi Avdo xx



Beşiktaş: Karius xx, Necip xx, Vida xx, Roco xx, Rebocho x, Oğuzhan x, Elneny xx, Boyd x, Diaby x, Caner xx, Umut Nayir x



Yedekler: Utku, Gökhan, Erdoğan Kaya, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, N'Koudou, Güven Yalçın



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Slovan Bratislava: Greif xx, Bajric xxx, Abena xx, Bozhikov xxx, de Marco xxx, Kamps xx, Holman xx, Rabiu xx, Khadfi xx, Erik Daniel xxx, Sporar xx



Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Nono, Ljubicic, Drazic, Ratao, Cavric



Teknik Direktör: Jan Kozak



Gol: Erik Daniel (dk. 35) (Slovan Bratislava)



Sarı kart: Kamps (Slovan Bratislava) - İSTANBUL

Kaynak: İHA