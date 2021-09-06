UEFA, Avrupa kulüp müsabakalarında deplasman yasağını kaldırdı

Önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa kulüp müsabakalarında deplasman yasağı uygulanmayacak. UEFA yaptığı açıklamada karşılaşmaların oynanacağı stadyumlarda kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını belirtti.

Pandeminin başlamasından bu yana Avrupa kulüp maçlarında yer verilmeyen deplasman taraftarları tribünlere geri dönüyor. UEFA yaptığı açıklamada önümüzdeki haftalardan itibaren deplasman tribünlerinin dolağının müjdesini verdi.

"UEFA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ ONAYLADI"

UEFA, "UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabaka maçları düzenlenirken uygulanacak sıhhi ve hijyenle ilgili prosedürlerin yanı sıra operasyonel protokollerin çerçevesini belirleyen UEFA Oyuna Dönüş Protokolünün beşinci baskısında yapılan önemli değişiklikleri onayladı. Tıbbi ilkelerle ilgili olarak, değişiklikler, Avrupa çapında devam eden aşı kampanyalarının ve birçok ülkenin aşılanmış ve iyileşmiş bireylerin daha fazla test yapmadan sınırlar arasında serbestçe hareket etmelerine ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin verme kararının bir sonucudur. Operasyonel ilkelerle ilgili olarak, şu anda başarıyla oynanan 2.000'den fazla UEFA müsabakasında edinilen deneyimlerin ardından onaylanan değişiklikler önerilmiştir." açıklamasını yaptı.