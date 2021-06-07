UDOFED'e bakanlık desteği
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UDOFED'e bakanlık desteği

UDOFED'e bakanlık desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin makamında kabul ettiği UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan'a, döner sektörü konusunda yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini ve bakanlık olarak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin makamında kabul ettiği UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan'a, döner sektörü konusunda yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini ve bakanlık olarak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan ve Coğrafi İşaretler Türkiye Masası Başkanı ve UDOFED Başdanışmanı Huriye Özener, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'yi makamında ziyaret eden Başkan Mercan, UDOFED'in döner sektörünün sanayileşmesi için yaptığı çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, UDOFED'in faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Dönere sahip çıkılması için yoğun bir çaba içinde olan ve sektörün sanayileşmesi için gerekli adımları atan UDOFED'in bu güzel çalışmalardan çok memnun kaldık. Bakanlık olarak federasyonun gayretli çalışmalarını destekliyor ve dönerin bir çatı altında buluşmasından memnuniyet duyuyoruz.

Federasyonun geleneksel dönerimize sahip çıkılması yanında Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine alınmasını ve UNESCO yolunun açılmasını sağlama başarısını takdirle karşıladık. Bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek olması federasyonun, döner sektörünün sanayileşmesi konusundaki kararlılığını gösteriyor. Başarılarının devamını diliyoruz."

"Devletimizin desteğiyle dönere sahip çıktık"

"Devletimizin desteğiyle dönere sahip çıktık" diyen Başkan Mercan, "Döner Türkiye'dir, Döner Türkiye'nindir diyerek çıktığımız bu yolda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteklerini hep yanımızda gördük. Dönerin ilk ve tek STK'sı olan federasyon ve şahsım adına bu büyük desteklerinden dolayı bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza ve yönetim kademesine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Mercan ziyaret sonunda Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'ye federasyonun yayını olan ve İrfan Söyler tarafından kaleme alınan 'Döner Hakkında Herşey' adlı kitabı hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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