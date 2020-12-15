Udinese - Crotone İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Udinese - Crotone maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Udinese - Crotone maçıdır. Peki Udinese - Crotone maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

UDİNESE - CROTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Udinese - Crotone maçı 15 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.

UDİNESE - CROTONE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Udinese - Crotone maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

UDİNESE - CROTONE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Dacia Arena, Udine'da oynanacak.