Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı
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Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı
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Torba kanun düzenlemesiyle ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırılacak. Verilen önergeye göre spor salonları, internet kafeler, düğün salonu işletmecileri söz konusu destekten yararlanabilecek.

TBMM'de görüşmeleri devam eden torba kanun düzenlemesinde, yiyecek ve içecek sektörüne getirilen ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletiliyor.

SON ÖNERGE İLE KAPSAM GENİŞLİYOR

Dünya'da yer alan habere göre; verilen bir önerge ile son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan, internet kafe, spor salonları, düğün salonları gibi işyerlerinde çalışan personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

İLK TEKLİF YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜNÜ İLGİLENDİRİYORDU

Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.

Başka bir önerge ile yine bu kapsamda faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK'ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilmesi hükme bağlandı.

LİSTEYE YENİ GİREN SEKTÖRLER:

  • İnternet kafelerin faaliyetleri
  • Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol dövüş sanatları jimnastik binicilik yüzme dalgıçlık paraşüt briç yoga vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil temel orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
  • Spor tesislerinin işletilmesi (futbol hokey paten golf vb. sahaları yarış pistleri stadyumlar yüzme havuzları tenis kortları bovling alanları boks arenaları vb. tesisler)
  • Yüzme kulüplerinin faaliyetleri
  • Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
  • Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
  • Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
  • Bilardo salonlarının faaliyetleri
  • Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi
  • Oyun makinelerinin işletilmesi
  • Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
  • Hamam sauna vb. yerlerin faaliyetleri
  • Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
  • Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
Torba yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girecek? Torba yasa nedir, içerisinde neler var? Torba yasa maddeleri nelerdir?
Torba yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girecek? Torba yasa nedir, içerisinde neler var? Torba yasa maddeleri nelerdir?
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