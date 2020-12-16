Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımının yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara yeniden kabin bagajı alabilecek.

TÜRK HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ DUYURDU

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.