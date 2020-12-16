Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor
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Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor

16.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:23

Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan kabin bagajı uygulaması yeniden başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kararıyla yolcular yarından itibaren uçaklara kabin bagajı alabilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımının yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara yeniden kabin bagajı alabilecek.

TÜRK HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ DUYURDU

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor
Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor
Haber Yorumları (4)
NORMALLEŞMEEEE: virüs bitti de bizim mi haberimiz yok :)))
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ARTVİNLİ: Virüs uçak gibi dar alanda bulaşmaz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SİLİFKELİ3: Sevsinler
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500
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