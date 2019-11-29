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Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler

Brezilya Serie A ligi takımlarından Chapecoense, bitime 3 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

29.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:44
Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler

Serie A takımlarından , bitime 3 hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Ligin 35. haftasında Botafogo'yu ağırlayan Chapecoense, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sonuçla bir alt lige düştü.

UÇAK KAZASININ YIL DÖNÜMÜNDEN 1 GÜN ÖNCE

29 Kasım 2016'da, Sudamericana Kupası finali için Bolivya'dan Kolombiya'ya hareket eden Chapecoense takımının uçağı, içindeki 77 kişiyle beraber düşmüştü. Uçak kazasında 71 kişi hayatını kaybederken; Jackson Follman, Alan Ruschel ve Neto kazadan sağ kurtulan isimler olmuştu.

Tüm dünyasını derinden etkileyen bu olayın yıl dönümünden bir gün önce, Chapecoense Brezilya ligine veda etti.

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