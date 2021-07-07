Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihara kalkıştı
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Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihara kalkıştı

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2019'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina Sala'nın intihar ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtildi. Romina'nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği aktarıldı.

2019 yılının Ocak ayında transfer olduğu Cardiff City'e imza atmak üzere Fransa'dan uçağa binen ancak uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesinin ardından Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihar etti

SÖZCÜLÜK YAPMIŞTI

Bu kaza sonucunda ailenin sözcülüğünü yapan Sala'nın kız kardeşi Romina'nın önceki gün intihar ettiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Romina Sala'nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Romina'nın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorların, hastanın vücudunun çok zarar gördüğünü açıkladı

Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihar etti

BABASI DA VEFAT ETMİŞTİ

Öte yandan Emiliano Sala'nın babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan 3 ay sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi intihara kalkıştı
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