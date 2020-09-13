Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı
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Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen stoper Marcel Tisserand'la görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertlilerin 12. transferi olacak başarılı savunmacının, bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

13.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:53

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna katıyor.

Marcel Tisserand, Fenerbahçe için 23.30'da İstanbul'a gelecek. Tisserand, resmi imzayı atması halinde Fenerbahçe'nin 12. transferi olacak.

SOSYAL MEDYADAN TRANSFER ATEŞİ YAKILDI

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tisserand transferi için ipucu verdi. Sarı-lacivertlilerin uçak emojisi paylaşması, başarılı savunmacının İstanbul'a gelmek için yola çıktığı şeklinde yorumlandı.

Uçak emojili paylaşım ipucu verdi, Tisserand Fenerbahçe için yola çıktı

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Doğukan Sinik ile de anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı
Haber Yorumları (1)
ANKARA: Yıldıza bi bak
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