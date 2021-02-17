Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak
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Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak

17.02.2021 09:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:20

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleci krizi yaşanıyor. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda bordo mavili takımın kalesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu görev yapacak.

Trabzonspor'da dün açıklanan sonuçlarla vaka sayısı 6'sı futbolcu olmak üzere 7'ye çıktı. Süper Lig'in 26. haftasındaki Başakşehir maçında ilk 3 kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Bordo-mavililerin kalesini 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu koruyacak.

Sabah gazetesinin haberine göre; Trabzonspor'da koronavirüs vakalarına dün ikisi futbolcu, biri de idari personel olmak üzere üç yenisi daha eklendi ve toplam hasta sayısı 7 oldu. Bu durum Başakşehir maçı öncesi Bordo-mavilileri güç durumda bıraktı. 6 oyuncusunu Kovid-19 nedeniyle oynatamayacak olan Fırtına'da ayrıca Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezalı olduğu için yok. Bu tabloya göre Trabzon, Başakşehir maçına 10 eksikle çıkacak.

HAKAN'LA BİRLİKTE SON SINIFA GİDİYOR

Trabzonspor'un ilk 3 kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans verecek.

U17 Milli Takımı'nda görev yapan 193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.

BAKASETAS HER KURUŞA DEĞDİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ara transferde takıma kattıkları Bakasetas'ın performansını Yunan basınına değerlendirdi. Gazzetta.gr'ye konuşan Ağaoğlu, "Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Onu sabah 04.30'da uçağa bindirmek inanılmazdı. Bu transferin ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk. Aynı zamanda kendisi de bize gelmek istedi. Tam bir kazan-kazan durumu oldu. Gösterdiği performansla onun için harcadığımız paraya değdiğini gösterdi" diye konuştu.

Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak
Haber Yorumları (1)
MALATYA1907: İNŞALLAH BAŞARILI OLURSUN KARDEŞİM,
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