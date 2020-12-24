Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor
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Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor

24.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:27
Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor

Geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber'e istinaf mahkemesinden müjdeli haber geldi. İstinaf, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinafmahkemesi kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

"İSTANBUL'A HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Temasa geçilen Uber Global sözcüsü, "Türkiye'ye inanıyoruz vebağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeyedevam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

UYGULAMAYI 4,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNDİRDİ

Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir ulaşım seçeneği haline gelmişti. Uygulama, Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti. Erişim engelinin kalkmasıyla, Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından kullanılıyor.

NE OLMUŞTU?

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı. Ticari taksilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.

Haber Yorumları (5)
ŞAHMAT: Ohhh be işte haber budur. Kudurun sarılar
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ADAM: Seçim çalışmaları tam gaz devam ediyor anlaşılan. Buna eşeği önce kaybettirip sonra buldurmak denir. Unutmayacağız. . . Daha fazla kandıramayacaksınız
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SERHAN: uber daha kaliteli bence . . taksiciler yol begenmiyor ama uberde öle bişe yok konum neyse ona gider.
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