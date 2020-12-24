Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor

Geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber'e istinaf mahkemesinden müjdeli haber geldi. İstinaf, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinafmahkemesi kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek. "İSTANBUL'A HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Temasa geçilen Uber Global sözcüsü, "Türkiye'ye inanıyoruz vebağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeyedevam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." dedi. UYGULAMAYI 4,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNDİRDİ Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir ulaşım seçeneği haline gelmişti. Uygulama, Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti. Erişim engelinin kalkmasıyla, Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından kullanılıyor.