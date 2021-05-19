U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçiler mindere çıkıyor
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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçiler mindere çıkıyor

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçiler mindere çıkıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar bugün başlıyor.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar bugün başlıyor.

Şampiyonada bugün 50 kiloda Aynur Erge, 55 kiloda Esra Pul, 59 kiloda Elvira Kamaloğlu, 68 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Ayşegül Özbege, yarın ise, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Eda Tekin, 62 kiloda Cansu Aksoy, 65 kiloda Aslı Demir, 72 kiloda Merve Pul mücadele edecek.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçiler mindere çıkıyor - Haberler Spor
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