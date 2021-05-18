U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3

U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu.

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu.

Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri

Hakemler: Denizhan Aydın xx, Vedat Altan xx, Fatih Etirli xx

Fenerbahçe U19: Canberk Aydemiz x, Uğur Kaan Yıldız xx, Bora Çuha xx, (Ahmet Buğra Güven x dk.88), Kemal Bayrak xx, Ahmet Necat Aydın xx, Yusuf Mert Yıldırım xx, (Fatih Mert Çırtlık x dk.45), Kaan Öztürk xx, Fatih Yiğit Şanlıtürk xx, Arda Güler xx (Arda Okan Kurtulan x dk.45 Erkan Arda Çağdaş xx, (Umut Yaşar Keçeci x dk.61), Ali Arda Bulut xx (Burak Özduman x dk.61)

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir x, Göktuğ Yayla x, (Ahmet Zekeriya Kartal x dk.46), İzzet Kanberlioğlu xx, Enes Koçoğlu xx, Talha Karataş xx, Miraç Akdeniz xx, Yiğit Yavuz Deniz x, (Yunus Emre Kılınç x dk.46), Halil Can Durmuş xx, Talha Sarıaslan xx, (Emin Can Uysal x dk.80), Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk.61)

Goller: Yusuf Mert Yıldırım dk.11, Arda Güler dk.20 (pen), Ali Arda Bulut dk.31, Kaan Öztürk dk.39 (Fenerbahçe U19) Enes Koçoğlu dk.18, Talha Sarıaslan dk.33, Mehmet Eray Özbek dk.73 (Hes Kablo Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Yıldırım, Arda Okan kurtulan (Fenerbahçe U19) Halil Can Durmuş, Mehmet Eray Özbek (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3
U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti
Adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi! Ali Koç aldığı yanıta çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun?
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı krizi! Ali Koç aldığı yanıta çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun Acun?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Deniz Seki Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 09:38:11. #1.15#

title