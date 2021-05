U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu.

Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri

Hakemler: Denizhan Aydın xx, Vedat Altan xx, Fatih Etirli xx

Fenerbahçe U19: Canberk Aydemiz x, Uğur Kaan Yıldız xx, Bora Çuha xx, (Ahmet Buğra Güven x dk.88), Kemal Bayrak xx, Ahmet Necat Aydın xx, Yusuf Mert Yıldırım xx, (Fatih Mert Çırtlık x dk.45), Kaan Öztürk xx, Fatih Yiğit Şanlıtürk xx, Arda Güler xx (Arda Okan Kurtulan x dk.45 Erkan Arda Çağdaş xx, (Umut Yaşar Keçeci x dk.61), Ali Arda Bulut xx (Burak Özduman x dk.61)

Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir x, Göktuğ Yayla x, (Ahmet Zekeriya Kartal x dk.46), İzzet Kanberlioğlu xx, Enes Koçoğlu xx, Talha Karataş xx, Miraç Akdeniz xx, Yiğit Yavuz Deniz x, (Yunus Emre Kılınç x dk.46), Halil Can Durmuş xx, Talha Sarıaslan xx, (Emin Can Uysal x dk.80), Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk.61)

Goller: Yusuf Mert Yıldırım dk.11, Arda Güler dk.20 (pen), Ali Arda Bulut dk.31, Kaan Öztürk dk.39 (Fenerbahçe U19) Enes Koçoğlu dk.18, Talha Sarıaslan dk.33, Mehmet Eray Özbek dk.73 (Hes Kablo Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Yıldırım, Arda Okan kurtulan (Fenerbahçe U19) Halil Can Durmuş, Mehmet Eray Özbek (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı