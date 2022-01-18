U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı
U19 Kadın Milli Takımı'nın, Antalya'daki hazırlık kampı başladı.
ANTALYA (İHA) - U19 Kadın Milli Takımı'nın, Antalya'daki hazırlık kampı başladı.
U19 Kadın Milli Takımı oyuncuları Antalya'da kampa girdi. Lig maçlarında süre alan oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaparken, lig karşılaşmalarında oynamayan futbolculara Yo-Yo dayanıklılık testi yapıldı. Teste katılan oyuncular daha sonra dar alan oyun çalışması gerçekleştirdi.
22 Ocak'ta sona erecek kampın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Ebrar Uluhanlı (Dudullu), İlayda İçier (KSV Hessen Kassel)
Defans: Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Damla Yıldız (Fatih Vatan Spor), Narin Yakut (Fenerbahçe A.Ş.), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Sıla Fidan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Nilay Güreler (Altay), Julia Gökçe Oğuz (Jitex Mölndal BK)
Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Berivan İçen (Beşiktaş Jk Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melike Azra Bulut (Herforder SV Borussia Friedenstal), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Vira Işık (FC Dornbirn Ladies), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor), Beyza Kara (Hamburger SV), Yaren Erkan (SGS Essen), Yade Acem (PEC Zwolle), Büşra Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Rozalin Özdemir (Ado Den Haag), Yekta Şimşek (Bitexen Adana İdmanyurduspor), Selin Topatar (FC Pfeil Broistedt)
Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Mine Yıldız (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Elanur Laçin (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Aleyna Arabacı (FC Aarau Frauen), Duygu Alsancak (SV Adler Osterfeld)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Begüm Üresin - İSTANBUL