TZD'den "pamuk alım fiyatları belirlensin" çağrısı
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TZD'den "pamuk alım fiyatları belirlensin" çağrısı

10.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:13
TZD'den

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, pamuk alım fiyatının bir an önce ilan edilmesinin çiftçinin önünü görebilmesi için zorunlu olduğunu belirtti.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, pamuk alım fiyatının bir an önce ilan edilmesinin çiftçinin önünü görebilmesi için zorunlu olduğunu belirtti.

Demirtaş yaptığı yazılı açıklamasında, pamuk üreticilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatların düşeceği endişesiyle elindeki ürünü 4,5 ila 5,5 liradan satmaya başladığını ileri sürdü. Bu yıl dünya pamuk üretiminde azalma olduğuna dikkati çeken Demirtaş, bu durumda fiyatların geçen yılın üzerinde seyretmesi ve gelecek aylarda yükselişin devam etmesinin beklendiğini savundu.

Koronavirüs sebebiyle dünya tekstil üretimindeki azalmanın, serbest piyasadaki pamuk alıcılarını ihtiyatlı davranmaya sevk ettiğini belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Eğer çiftçi, pamuk fiyatlarının geçen yıl olduğu gibi düşeceği kanaatine kapılır ve elindeki pamuğu panik halinde satarsa, bu durum fiyatların hızla düşmesine yol açacak ve üreticinin zararı büyüyecek. Aksi takdirde ilerleyen aylarda daha yüksek fiyatla satabilmek için ürünü beklemeye alacak. Pamuk, bitkisel yağ ve yem sektörü açısından da önemli. Bitkisel yağ ithalatının giderek artması ve döviz fiyatlarına bağlı olarak fiyatların yükselmesi pamuk üreticileri için bir avantaj. Bu yıl serbest piyasada 5,5 lira civarında işlem gören pamuk, dün borsada 6 liranın üzerinde işlem gördü. Bu, girdi fiyatlarındaki döviz bağlantılı yükseliş göz önüne alındığında hala düşük. Pamuk prim fiyatlarında bu yıl artış da olmadığı için çiftçi, ilan edilecek alım fiyatının piyasada oluşan bu fiyatın az da olsa üzerinde olmasını bekliyor."

Demirtaş, pamuk alım fiyatının bir an önce ilan edilmesinin çiftçinin önünü görebilmesi için zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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