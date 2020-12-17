TZD Başkanı Demirtaş: "Tarım sektörünün kaynak ve finansman sorunu sürüyor"
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TZD Başkanı Demirtaş: "Tarım sektörünün kaynak ve finansman sorunu sürüyor"

17.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:14
TZD Başkanı Demirtaş:

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarım sektörünün bu yıl tüm zorluklara rağmen ekonominin genelinden daha iyi büyüme performansı gösterdiğini belirterek, "Bu olumlu gelişmelere karşın tarım sektörünün kaynak ve finansman sorunu bütün şiddetiyle sürmektedir.

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarım sektörünün bu yıl tüm zorluklara rağmen ekonominin genelinden daha iyi büyüme performansı gösterdiğini belirterek, "Bu olumlu gelişmelere karşın tarım sektörünün kaynak ve finansman sorunu bütün şiddetiyle sürmektedir." ifadesini kullandı.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada tarım sektörünün 2020 yılı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl iklim koşullarının olumlu seyretmesinin bazı ürünlerde rekolteleri artırdığını ifade eden Demirtaş, bu kapsamda, buğday, arpa, çavdar ve yulaf üretimlerindeki yükselişe işaret etti. Demirtaş, buna karşın endüstriyel bitkilerden pamukta bu yıl rekoltede düşüş eğilimi olması nedeniyle fiyatların yükselme eğilimine girdiğini aktardı.

Türkiye'de tarım sektörünün yılın birinci çeyreğinde yüzde 3, ikinci çeyreğinde yüzde 4, üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdüğüne dikkati çeken Demirtaş, "Tarım sektörünün tüm zorluklara rağmen ekonominin genelinden daha iyi bir performans gösterdiği ve ekonominin gelişmesine olumlu katkı yaptığı görülmektedir. Bu olumlu gelişmelere karşın tarım sektörünün kaynak ve finansman sorunu bütün şiddetiyle sürmektedir. Bu sorunun temelinde tarıma ayrılan desteğin yetersiz olması yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, yeterli destek alamayan üreticilerin banka kredisine yöneldiğine ve tarım kesiminin borçlarının artarak ödenmesinin güç bir noktaya doğru gittiğine işaret ederek, bu kapsamda yeterli önlemler alınmadığı takdirde tarımsal nüfusun düşeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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