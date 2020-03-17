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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemedi

Beşiktaş'ta koronavirüs huzursuzluğu yaşanıyor. Takımın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ve Fransız yıldızı N'Koudou'nun, virüs sebebiyle dünkü idmana katılmak istemediği ortaya çıktı. İkilinin, teknik ekip ve diğer takım arkadaşlarının yoğun çabası sonrasında ikna olup antrenmana çıktığı bildirildi.

17.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:44
Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede liglerin tatil edilmesine rağmen Türkiye'de 26. hafta karşılaşmalarının oynanması, Beşiktaş'ta huzursuzluğa neden oldu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'la önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında yönetimle görüşen bazı yabancı futbolcuların, Avrupa'nın birçok bölgesinde karşılaşmaların tatil edilmesine rağmen Türkiye'de maçların devam edilmesi konusunda yaşadıkları paniği direkt olarak aktardığı öğrenildi.

BOYD VE N'KOUDOU İDMANA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Özellikle ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'la sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'nun, dün virüs sebebiyle Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmek istemediği öğrenildi.

ELNENY: SAKİN OLUN BEYLER

Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşlarından sakin olma uyarısı geldiği bildirildi. Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'nin, "Koronavirüs konusunda en güvenli ülke Türkiye. Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.

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Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemedi

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemedi

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