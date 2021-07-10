Twitter'da dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu

Sosyal medya platformlarından Twitter özelinde yapılan araştırmada, 2021 yılının ilk yarısında Twitter'da en çok etkileşim alan kulüp Fenerbahçe oldu. 72,2 milyon etkileşim yakalayan F.Bahçe'yi 71,4 milyon ile Barcelona takip etti. Galatasaray ise 48,4 milyonla üçüncü sırada yer aldı.