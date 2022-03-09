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Twitch, Rus yayıncılara yapılan ödemeleri durdurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Twitch, Rus yayıncılara yapılan ödemeleri durdurdu

Popüler canlı yayın platformu Twitch, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yaptırım kararlarını açıkladı. Rus yayıncılarının Twitch'ten elde ettiği kazançların ödemesinin artık yapılmayacağı bildirildi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasından bu yana, büyük platformlar ve hizmetleri ülkeye yapılan işlemleri engelleme kararı aldı. Canlı yayın platformu Twitch'in ise Rus yayıncılara yapılan ödemelerin durdurulduğu bildirildi.

TWITCH, RUS YAYINCILARIN ÖDEMELERİNİ DURDURDU

Twitch, yaptırımlardan etkilenen yayıncılara e-posta yoluyla ulaşarak Rusya'daki yayıncılara yapılan ödemelerin durdurulduğunu açıkladı. Ancak kendilerine izin verilir verilmez kazandıkları geliri ödemeleri için mümkün olan her şeyi yapacaklarını da açıkladılar.

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YAYIN YAPMALARINA İZİN VERİLECEK

Twitch'ten Rus yayıncılara gelen e-postalarda, "bunun ne kadar sinir bozucu ve zor olduğunu takdir ediyoruz ve alternatif bir finansal kurum sağlayamazsanız, size kazandığınız geliri izin verilir verilmez ödemek için elimizden geleni yapacağımıza dair güvence vermek istiyoruz." sözlerine yer verilirken canlı yayın yapmalarına izin verileceği de paylaşıldı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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