TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarihi serüveninde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "18 Mart 1915, Türk milletinin 5 bin yıllık tarih sahnesinden silinip gidemeyeceğinin ve hep varoluşunun zaferidir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarihi serüveninde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "18 Mart 1915, Türk milletinin 5 bin yıllık tarih sahnesinden silinip gidemeyeceğinin ve hep varoluşunun zaferidir." ifadesini kullandı.

Eroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, söz konusu zaferin, dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici rol oynadığı, kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı saygınlık ve azmin mücadelesi olduğunu bildirdi.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarihi serüveninde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Eroğlu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden biçimlenen dünya ve bu dünyadaki siyasal rejim sistemlerinin yeniden şekillenmesinin, siyasal sınırların yeniden çizilmesi açısından önem arz ettiğini belirtti.

Eroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca kazanılan zaferlerin Türk kurtuluş ve bağımsızlık savaşına maya çaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milli bilinci ve ruhu yeniden ateşlemiş ve Türklük, tarihteki şanlı ve seçkin yerini böylece almıştır. 18 Mart 1915, Türk milletinin 5 bin yıllık tarih sahnesinden silinip gidemeyeceğinin ve hep varoluşunun zaferidir. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur