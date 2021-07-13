SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TVF Başkanı Üstündağ Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak'Ülkemizi takım sporlarında bir tek voleybol takımının temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor'Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Olimpiyatlar ayrı bir olay.

TVF Başkanı Üstündağ Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak

'Ülkemizi takım sporlarında bir tek voleybol takımının temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor'

Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Olimpiyatlar ayrı bir olay. Tarihimiz boyunca böyle bir olimpiyat süreci ilk defa yaşanacak. Zor bir gruptayız. Kolay değil. Olimpiyat hakkı elde eden 12 takım mücadele edecek. İlk etapta gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz' dedi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu.

Tokyo Olimpiyatlarında takım sporlarında Türkiye'yi temsil edecek tek takımın voleybol takımı olduğuna dikkat çeken ve bu olayın kendilerini ayrıca gururlandırdığını ifade eden Mehmet Akif Üstündağ, 'Şimdi voleybol, şimdi olimpiyat zamanı diyoruz. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla olimpiyatlar 1 yıl gecikmeli olarak yapılacak. Kısa bir süre kaldı. 10 gün gibi bir süremiz var. Biz takım sporlarında ülkemizi temsil eden kadın voleybol takımı olarak yarın yolculuğumuz başlıyor. Ülkemizi gururlandıracak, ülkemizi sevindirecek, bugüne kadar elde ettiği başarılı sonuçları bugünden sonra da almaya devam edecektir. Ülkem adına, camiam adına kafilemize başarılar diliyoruz. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize döneriz. Uzun bir maraton, pandemi dolayısıyla 2019'da başlayan süreçte; Avrupa Şampiyonası büyün bir başarı. Ardından olimpiyat elemeleri orada büyük bir başarı, ardından olimpiyata gitme sürecinin pandemi nedeniyle ertelenmesi ve geldiğimiz noktada, olimpiyatların yapılacak olması ülkemizi de takım sporlarında bir tek voleybol takımının temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Ama bundan sonra da 108 katılımla bütün kafile başarılar elde edecektir. Canı gönülden istiyoruz, arzuluyoruz. Ülke olarak buna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Olimpiyatlar ayrı bir olay. Tarihimiz boyunca böyle bir olimpiyat süreci ilk defa yaşanacak. Sağlık bir şekilde inşallah yolculuğumuz başlar, sonrasında da önemli sonuçlar elde ederek döneriz. Zor bir gruptayız. Kolay değil. Olimpiyat hakkı elde eden 12 takım mücadele edecek. İlk etapta gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Ben şimdiden hepsine başarılar diliyoruz. İnşallah ülkemize yakışan sonuçlarla döneriz' ifadelerini kullandı.

SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak
SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak
SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak
SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR TVF Başkanı Üstündağ: Olimpiyatlarda ilk hedefimiz gruptan çıkmak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:57:39. #1.14#

title