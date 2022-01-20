TVF Başkanı Üstündağ, Bigadiç ilesinde kamp alanı inceledi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ilçedeki spor tesisleri ve termal su tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Üstündağ, bölgenin Voleybol Milli Takımı kampı için, ulaşım ve tesislerin açısında uygun olduğunu söyledi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül, Balıkesir il genelinde erkek voleybol liglerinde tek takımı olan Bigadiç ilçesine ziyarette bulundu. Bölgedeki termal tesisleri, aktivite alanları ve spor tesislerini inceleyen Üstündağ, Bigadiç'in voleybol milli takımı kampı için uygun bir bölge olduğunu söyledi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybola katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Avcu'ya teşekkür plaketi takdim etti.