TV100 CANLI izle! (GALATASARAY LAZİO) TV100 kesintisiz donmadan canlı nasıl izlenir?

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TV100 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Frekans: 11837 Polarizasyon: V Sembol Oranı: 30000 Fec:2/3

Kablo TV, Digitürk, Turkcell TV+, D-Smart 37. kanal, Tivibu 47. kanal, TKGS 30. Kanal