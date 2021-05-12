Tuzla, Zeytinburnu su kesintileri! İSKİ İstanbul su kesintisi: 12 Mayıs Çarşamba 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?