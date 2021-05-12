Tuzla, Zeytinburnu su kesintileri! İSKİ İstanbul su kesintisi: 12 Mayıs Çarşamba 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 12 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12 MAYIS ÇARŞAMBA SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 12.05.2021 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2021 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]