Tütüncü: "Dokuma Bilim Üretecek"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası içerisinde 12 bin metrekarelik alana kurulan, Antalya Kepez Bilim Merkezi'ni inceleyerek, "Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası'nda şimdi bilim işlenecek ve bilgi üretilecek."dedi.

Başkan Hakan Tütüncü'nün, 'En büyük hayallerimden biri' dediği ve 2. döneminin en önemli projelerinden biri olan bilim merkezinin yapımında sona gelindi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile hayata geçirilen Kepez Bilim Merkezi, eski Dokuma Fabrikası içerisine kuruluyor. Yüklenici firma, güçlendirme çalışması yapılan fabrika binasındaki 12 bin metrekarelik alanın bilim merkezine dönüştürülmesi çalışmasını tamamladı. Antalya'da ilk ve tek olan Kepez Bilim Merkezi'nde deney düzeneklerinin olacağı salonlar, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçla salon oluşturuldu. TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında merkezde, bilimsel sergilerin tasarımına, üretimine ve teminine geçilecek.

Antalyalılara en güzel bilim merkezi

Başkan Hakan Tütüncü de, seçim sürecinin sona ermesinin ardından Antalya Kepez Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan ve yüklenici firma temsilcilerinden bilim merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamasında, "Bilim merkezini, Antalya'ya kazandırmak en büyük hayalimizdi." diyen Tütüncü, "Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bilim merkezi var. Kepez Belediyesi olarak Türkiye'nin en güzel, nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalyalı hemşerilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize kazandıralım istedik. Çok çalıştık, gayret ettik ve TÜBİTAK işbirliği ile 12 bin metrekare kapalı alana sahip, birçok atölyesi ile deney düzeneklerinin olduğu Türkiye'nin en güzel bilim merkezini Antalyalılara armağan ediyoruz." diye konuştu.

"Kepez zamanla yarışıyor"

Kepez Bilim Merkezi'nin çok yakında açılacağının müjdesini veren Tütüncü, konuşmasında şunları kaydetti: "Yoğun bir seçim kampanyamız vardı. Bir yandan seçim çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da projelerimiz ilerledi. Hiçbir şey durmadı. Kepez Belediyesi olarak zamanla yarışıyoruz. Seçimin hemen ardından da projelerimizi hızlı bir şekilde inceliyor ve kampanya döneminde arkadaşlarımızın kat ettiği mesafeye bakıyorum. Bilim merkezimizin yapımın da son noktaya geldik. Başkan Yardımcımız Sebahat Adanır'a, ilgili bürokrat arkadaşlarımıza, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Bir vizyonumuzu daha gerçekleştirdiler. Çok mutluyum."

Başkan Hakan Tütüncü, Antalya hizmetlerin ve eserlerin en güzelini hak ettiğini belirterek, "Antalya'nın en büyük ilçesi olan Kepez'e, Antalya vizyonuna, markasına yaraşır; Antalya'yı geleceğe taşıyacak projeler yapmak düşüyor. Bilim merkezi gibi projelerle Antalya markasını güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Dokuma Fabrikası'nı geleceğe taşıyoruz"

Kepez Bilim Merkezi'nin, belediyeden beklenenin çok ötesinde anlam ifade eden bir yatırım olduğuna işaret eden Tütüncü, şunları söyledi: "Dokuma Fabrikası 60 yaşında bir bina olarak varlığını devam ettiriyor olması bile başlı başına çok önemli bir olay. Dokuma Fabrikası'nın 100 yıl sonra bu şehrin insanlarına bilimsel konularda hizmet edecek olması, Türk bilimine katkı verecek olması büyük bir mutluluk vesilesi. Bu tesisin bu halini görünce iyi ki, Dokuma Fabrikasında bu güzellikleri meydana getirdik, diyoruz. Dokuma Fabrikası'nı, halkımızın hizmetine açmak en önemli projemiz ve en büyük hayalimizdi. Birlik ve beraberlik içerisinde Dokuma'yı geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacağız."

"Dokuma tekstil değil bilim üretecek"

Tütüncü, Dokuma Fabrikası'nda artık tekstil değil, bilimin üretileceğine dikkat çekerek," Bu fabrikada geçmişte Antalya'nın pamuğu ekonomik bir değere dönüştürülüyordu. Antalya, pamuk üretiyordu. Ürettiği pamuğu da Dokuma Fabrikası ile ekonomiye kazandırıyordu. Şimdi fabrika binasında bilimle ilgili çalışmalar yapılacak. Artık Antalya'nın, Kepez'in en önemli gücü insan gücüdür. İnsan gücümüzü bilimsel çalışmalarla geliştireceğiz. Bilim merkezinde, icat yapan beyinler yetiştireceğiz. İcatlarla hem ekonomiyi çok farklı bir seviyeye getireceğiz hem de gelişmişliğimizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Eskiden pamuk işlenen fabrikada şimdi beyin işlenecek, şimdi bilim üretilecek. Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası'nda şimdi, bilim işlenecek ve bilgi üretilecek."dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA