21.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:13

Tottenham, Premier League’deki ilk 12 maçında üç galibiyet, beş beraberlik ve dört yenilgi sonucunda 14 puan topladı ve 14. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından, fatura menajer Mauricio Pochettino’ya kesildi ve salı akşamı Arjantinli menajer ile yollar ayrıldı. Kulübün yeni menajeri, daha önce Ada’da Chelsea ve Manchester United’ı çalıştıran Jose Mourinho oldu.

Portekizli imzayı attıktan sonra kulübün internet sitesine açıklamalar yaptı. Kulübe vadettiği en büyük şeyin tutkusu olduğunu söyledi. Mourinho’nun tüm açıklamaları şu şekilde:

“Neyin sözünü verebilirim? Tutkumun... İşim için ve kulübüm için olan tutkumun sözünü verebilirim. Daha mutlu olamazdım. Eğer mutlu olmayacak olsaydım, burada olmazdım.”

“Premier League konusuna gelecek olursak, nerede olduğumuzu ve ait olduğumuz yerin burası olmadığını biliyoruz. Şu an yalnızca maçlarımıza bakmalıyız, maç maç düşünmeliyiz. Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz, sonrakini de, sonrakini de...”

“Sezon sonuna geldiğimizde nerede olacağımızı göreceğiz. Ancak biliyoruz ki şu an ki yerimizden farklı bir konumda olacağız. Girişeceğimiz mücadeleye, alacağımız sorumluluğa ve kulübü seven herkesi mutlu etmeye odaklandım.”

“Her zaman kulübün potansiyelinden bahsettim. Oyuncuların kalitesinden bahsettim. Ve kulübün mükemmel bir şekilde işliyor olduğundan bahsettim.”

“Kadromuzu gerçekten seviyorum. Birçok genç oyuncumuz var. Dünya üzerinde gençlerle çalışmak istemeyecek ve onların gelişimine yardım etmek istemeyecek tek bir menajer bile yoktur.”

“Sorun şu ki, bazen alttan yeteri kadar iyi oyuncuların yetişmediği kulüplerde çalışıyorsunuz. Ben tarihimize bakıyorum, akademimiz takımımızın ihtiyaç duyduğu yetenekleri her zaman sağlıyor.”

Jose Mourinho, Tottenham’ın başında ilk maçına cumartesi günü, ligde 16. sırada yer alan West Ham United deplasmanında çıkacak.