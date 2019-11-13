Tutan da satan da alan da memnun

13.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:45

Karadeniz'de son yılların en bol hamsisi avlanıyor. Trabzon'da 15-20 gündür kilogramı 5 TL'den satılan hamsi diğer balık çeşitlerinin fiyatlarını da aşağı çekerken, balıkçılar da vatandaş da durumdan memnun.



Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler palamut avında umduklarını bulamazken, yaklaşık 2 aydan beri süren hamsi avı ise balıkçıların yüzünü güldürüyor. Trabzon'da yaklaşık 2 haftadan beri tezgahları boydan boya süsleyen hamsiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar son yıllarda hiç bu kadar ucuz ve bol hamsiye rastlamadıklarını belirtirken hamsiyi, tutanda, satan da, yiyen de memnuniyetini dile getiriyor.



Balıkçılardan Zekeriya Denizer, hamsinin az olduğu dönemlerde diğer balık çeşitlerinin fiyatının pahalı olduğuna dikkat çekerek, "Geçen sene palamut olmuştu bu sezon palamut olmadı hamsinin avcılığı erken başladı ve bol miktarda geliyor. Kilosu 5 TL. Hamsinin bol olması diğer balık fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Halkımız hamsiyi çok sevdiğinden dolayı bol tüketiyor. Mezgit 12.5-15 TL, Sargan biraz az olduğu için fiyatı 30-35 TL civarında. Barbun 20-25 TL. Hamsinin az olduğu dönemlerde bu balıkların daha pahalı oluyordu. Örneğin hamsi az olduğu dönemde mezgit 25-30, İstavrit 15-20 TL, barbun 35-40 TL'dan satılıyordu. Dolayısıyla bugünlerde hamsinin bol olması balık çeşitlerinin fiyatını düşürüyor" dedi.



Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Hakan Aydın ise bu sene hamsinin bol olmasının herkesin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "10-15 günden beri hamsi hem bol, hem çok güzel. Şu an kilosu 5 TL. Geçen sene fiyatlar hiç bu kadar aşağı düşmemişti. Bu sene palamut olmadığı için hamsi bol. Yaklaşık 2 aydan beri hemen hemen her gün hamsi var. Hamsinin bol olması 20 TL olan mezgit fiyatını 10 TL'ye düşürdü. Hamsinin 5 TL olması bütün balıkların fiyatını aşağı düşürdü. Bu seneki sezondan memnunuz. Tutanda satan da, yiyende kısacası herkes memnun" diye konuştu.



Vatandaşlarda kilosu 5 TL'de satılan hamsiden memnun olduklarını belirtirken bazıları da fiyatı 10 TL'ye kadar gerileyen mezgidi tercih ediyor. - TRABZON

Kaynak: İHA