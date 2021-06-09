TÜSİAD/Kaslowski: Veri koruma rekabet unsuru haline geldi

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, veri koruması ve yönetimine ilişkin küresel ölçekte tartışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, "Veri koruma sınır ötesi ticaret üzerinde de etkisi olan bir rekabet unsuru haline geldi" dedi.