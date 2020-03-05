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TÜSİAD'ın Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi Çalışması tanıtıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Türkiye'nin tarım sektöründe atması gereken önemli adımlar var. Dijitalleşmenin ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar doğru değerlendirilirse, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlanacak" dedi.

05.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:34
TÜSİAD'ın Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi Çalışması tanıtıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı , "Türkiye'nin tarım sektöründe atması gereken önemli adımlar var. Dijitalleşmenin ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar doğru değerlendirilirse, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlanacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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