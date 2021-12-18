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TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu'nun "Herkes konuşmalı" çağrısına yanıt

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Herkes konuşmalı" çağrısına yanıt verdi. Kaslowski, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ilişkin, "TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştüğünü açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermelerdir" demişti.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise, "Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!" şeklinde paylaşım yapmıştı.

TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Herkes konuşmalı' çağrısına yanıt

Kaslowski, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt verdiği açıklamasında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Herkes konuşmalı' çağrısına yanıt

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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