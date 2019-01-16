Tüsiad Başkanı Bilecik: "Çalışanlarımıza Ödenen Ücretlerden Çok Vergi Yükleri En Az 10 Puan Aşağı...

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'de ücretin dışındaki vergi yüklerinin düşmesi gerektiğini belirterek "İster asgari ücret, ister başka bir ücret olsun, ücretin dışındaki vergi yüklerinin düşmesi lazım. Bugün çalışanlarımıza ödenen ücretlerden çok, vergi yükleri en az bir 10 puan aşağı olsa, asgari ücretin rakamı değişir." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TGRT Haber'de Meliha Okur ile Anlat Bana programına katıldı. TÜSİAD Başkanı Bilecik, programda Türkiye ekonomisi ve beklentiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilecik, dış dünyadaki konjektürel finans hareketlerine bakıldığında Türkiye için bir fırsat olduğunun altını çizerek "Baktığınızda 2019'da dış dünya ile ilişkilerini daha iyi yöneten bir Türkiye olması gerekiyor. Biz dış dünyada bir tepki verdiğimizde bunun yansıması, ister istemez ekonomik çıktıları oluyor. Uluslararası ilişkilerde ne kadar söz sahibi olursanız ekonominizde bu anlamda biraz daha güçlü olabiliyor. İşin bu tarafına riskler ve fırsatlar diye baktığımda, küçük büyüme bizim için bir risk, ama dış ilişkilerle birlikte yabancı yatırımcının da gelecek olması ve finansal koşullarının biraz daha iyileşiyor gibi olması bir fırsat olarak her daim bakmamız lazım." diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, asgari ücretle alakalı tartışmalara yeni boyut kazandırarak "Ücretin dışındaki yüklerden olabildiğinde arınmak. Yoksa yüzde 26, bugün enflasyon oranlarına baktığımızda makul bir şey. Masada sendikalar, işverenler ve hükümet olarak baktığımızda hem fikir olarak kalkıldığı, hatta sendikaların yüzde 80 oranında mutlu olduğu bir rakam. Yeter mi yetmez. Ama biraz makul olmak lazım."dedi.

Bilecik, sözlerine şöyle devam etti:

"Ücretlinin, ister asgari ücret ister başka bir ücret olsun, ücretin dışındaki vergi yüklerinin düşmesi lazım. Ortalama olarak OECD ortalamasını tutturabilsek. Bugün daha çok çalışanlarımıza ödenen ücretlerden çok vergi yüklerinin en az bir 10 puan aşağı olsa, asgari ücretin rakamı değişir, ücretlerimizde ekstra yüzde 10 olur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA