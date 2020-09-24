Türkşeker, "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ni hayata geçirdi
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Türkşeker, "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ni hayata geçirdi

24.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:47
Türkşeker,

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), hayata geçirdiği "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli" ile seracılık alanında faaliyet gösteren çiftçilere destek olacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), hayata geçirdiği "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli" ile seracılık alanında faaliyet gösteren çiftçilere destek olacak.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın desteği ile pancar dışı ürünlerde sözleşmeli tarım yapan şirket, Türkiye'de bir ilke imza atarak "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ni hayata geçirdi.

Model kapsamında, 2 bin çiftçi ile 6 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 250 bin ton sera domatesi yetiştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, Türkiye'de ilk kez uygulanan "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ne özellikle Akdeniz çiftçilerinin büyük rağbet gösterdiği ve ekim sonuna kadar devam edecek sözleşme çalışmalarında hedeflerin büyük ölçüde aşılacağı bildirildi.

Yapılan sözleşmelerin domates ile sınırlı olmadığı aktarılan açıklamada, domatesin yanı sıra salatalık, biber, patlıcan ve kabak için de Türkşeker'in sözleşmeler yaptığı aktarıldı.

Türkşeker, sözleşmelerde herhangi bir kota bulunmadığını ve isteyen her üretici ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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