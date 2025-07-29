TÜRKSAT mobil operatör ne zaman açılacak?

TÜRKSAT mobil operatör ne zaman açılacak?
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Mobil tarifelerdeki fahiş fiyat artışları milyonlarca kullanıcıyı zor durumda bırakırken, sektörü sarsacak bir adım TÜRKSAT'tan geliyor. Peki, TÜRKSAT mobil operatör ne zaman açılacak?

2026 yılının ilk çeyreğinde dördüncü mobil operatör olarak piyasaya giriş yapmaya hazırlanan TÜRKSAT, rekabet ortamını canlandırarak fiyatlarda denge kurmayı hedefliyor. Peki, TÜRKSAT mobil operatör ne zaman açılacak?

YENİ OPERATÖR HAMLESİ: TÜRKSAT SAHAYA İNİYOR

Mobil tarifelerdeki fahiş fiyat artışları milyonlarca kullanıcıyı zor durumda bırakırken, sektörü sarsacak bir adım TÜRKSAT'tan geliyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde dördüncü mobil operatör olarak piyasaya giriş yapmaya hazırlanan TÜRKSAT, rekabet ortamını canlandırarak fiyatlarda denge kurmayı hedefliyor.

FİYAT POLİTİKASINA NEŞTER: REKABETTE YENİ DÖNEM

Şu anda Türkiye'de hizmet veren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından sahneye çıkacak olan TÜRKSAT, Meclis'e sunulacak yeni bir yasa düzenlemesiyle birlikte kablo ve yayın alanından ayrılıp mobil pazara odaklanacak. Bu strateji, vatandaşların en çok şikayet ettiği yüksek fiyatlara karşı rekabeti artırmak ve daha erişilebilir tarifeler sunmak amacı taşıyor.

KAMU KONTROLÜ VE FİYAT ARTIŞI İLİŞKİSİ

Sektördeki üç büyük operatörden ikisinin kamu kontrolünde olması, fiyatların yukarı yönlü seyretmesinde etkili bir faktör olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKSAT'ın da piyasaya dahil olmasıyla birlikte, kullanıcılar lehine yeni bir rekabet döneminin başlaması ihtimali güç kazanıyor.

ALTYAPI HAZIR, GÖZLER MECLİS'TE

Edinilen bilgilere göre TÜRKSAT, altyapı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamış durumda. Meclis'te beklenen düzenlemenin kabulü sonrasında, operatör hizmetleri için resmi süreçlerin hızla başlatılması planlanıyor. Bu gelişme, pazarda fiyat dengesini yeniden şekillendirebilir.

NE YAŞANMIŞTI? KULLANICILAR ZAMLARDAN ŞİKAYETÇİ

Son dönemde internet ve mobil faturalarına gelen yüksek zamlar gündemden düşmüyor. Taahhüt süreleri dolan kullanıcılar, aynı hizmeti almak için geçtikleri yeni paketlerde yüzde 200 ila 300 arasında zamla karşılaştı. Sosyal medyada "gizli zam" tepkisi artarken, mobil operatörlere yönelik şikayetlerde patlama yaşandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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