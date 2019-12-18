TÜRKONFED YKB Orhan Turan: Ev ödevlerimizi eksiksiz yaparsak 2020 iyi bir yıl olur

18.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:01

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 'ev ödevlerimizi eksiksiz yaparsak' 2020'nin, 2019'a göre nispeten daha olumlu bir yıl olacağını dile getirdi. Turan, "İyimser bir tahminle 2020'de yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngörüyoruz" dedi.