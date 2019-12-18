TÜRKONFED YKB Orhan Turan: Ev ödevlerimizi eksiksiz yaparsak 2020 iyi bir yıl olur
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 'ev ödevlerimizi eksiksiz yaparsak' 2020'nin, 2019'a göre nispeten daha olumlu bir yıl olacağını dile getirdi.
18.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:01
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 'ev ödevlerimizi eksiksiz yaparsak' 2020'nin, 2019'a göre nispeten daha olumlu bir yıl olacağını dile getirdi. Turan, "İyimser bir tahminle 2020'de yüzde 3-4 bandında bir büyüme öngörüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com