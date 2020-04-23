TÜRKONFED Başkanı Turan: Çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras Cumhuriyetimizin kazanımlarıdır
Bu bayramı küresel salgından dolayı evlerimizde kutlamak zorunda olsak da bağımsızlık ruhumuz ve Cumhuriyete olan inancımız bizi her zaman olduğu gibi gönülden birbirimize bağlıyor.
23.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:16
Bu bayramı küresel salgından dolayı evlerimizde kutlamak zorunda olsak da bağımsızlık ruhumuz ve Cumhuriyete olan inancımız bizi her zaman olduğu gibi gönülden birbirimize bağlıyor.
Kaynak: Dunya.com