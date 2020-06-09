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Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor

Yunan ekibi Panathinaikos'un sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, kulübünü 25 milyon euroya elden çıkaracağını söyledi. Giannakopoulos, 2018 yılında Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Euroleague maçlarından bir yıl boyunca men edilmişti.

Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
09.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:44

Avrupa basketbolunun önemli temsilcileri arasında yer alan Yunanistan ekibi Panathinaikos, 25 milyon euroya satışa çıkarıldı. Basın toplantısı düzenleyen kulübün sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, 25 milyon avro karşılığında kulübün satışına onay vereceğini duyurdu.

Kulübün fiyatını çok uygun tuttuğunu öne süren Giannakopoulos, "Maliyet hesapçılarına göre, kulübün ticari değeri 75 milyon euroyu buluyor. Ancak sözüm söz, 25 milyon euroyu veren kulübün yeni sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

THY Euroleague'e yaptığı eleştirilerle de birçok kez gündeme gelen Giannakopoulos, takımın bu organizasyonda devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı da kulübün satılması halinde yeni yönetimin vereceğini söyledi.

TÜRK SPORSEVERLERE HAKARETTEN CEZA ALMIŞTI

Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır tartışmalara yol açan Giannakopoulos, 2018 yılında Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Euroleague maçlarından bir yıl boyunca men edilmiş, Yunan başkanın cezası daha sonra 5 aya düşürülmüştü.

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