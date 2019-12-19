Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 Altınordu: 0 (İlk yarı)

19.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:35

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu'yu ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)



6. dakikada Denizlispor atağında Mehmet Akyüz'ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciden dönen topu Estupinan kafa ile tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0



20. dakikada orta sahadan gönderilen pasta kalecinin açıldığını gören Recep Niyaz, topu aşırma vuruşla boş kaleye göndermek istedi top farklı şekilde auta gitti.



28. dakikada ceza alanı içerisinde topa buluşan Kemal Rüzgar'ın yerden gönderdiği sert şut kaleci Tolgahan'da kaldı.



30. dakikada Asım Aksungur'un ceza alanına yaptığı ortada Recep Niyaz'ın kafa vuruşu kalecinin müdahalesi ile üst direkten döndü. Topu iyi takip eden Estupinan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Cihan Aydın xx, Ata Yıldırım xx, Hakan Karabalcık xx



Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Kadir Kurt xx, Mbamba xx, Sedat Şahintürk xx, Asım Aksungur xx, Mehmet Akyüz xx, Estupinan xxx, Recep Niyaz xxx, Burak Çalık xx, Emre Sağlık xx, Sackey xx



Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Murathan Sütçü



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Kahraman Demirtaş xx, Berkay Samancı xx, Kemal Rüzgar xx, Egehan gök xx, Ali Mert Aydın xx, Burak İnce xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Muzaffer Kocaer xx, Furkan Metin xx, Yasin Ozan xx



Yedekler: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Hüseyin Üner, Barışcan Altunbaş, Alperen Selvi, Fatih Aktay



Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu



Goller: Estupinan (dk. 6 ve 30) (Denizlispor), - DENİZLİ

Kaynak: İHA