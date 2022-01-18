Türkiye Yüzme Federasyonu, MAC ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF), MAC ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kanyon MACFit'te gerçekleştirilen ve TYF Başkanı Erkan Yalçın ile MAC Üst Yöneticisi (CEO) Can İkinci'nin katıldığı toplantıda, sponsorluk anlaşmasının detayları açıklandı.

Yapılan anlaşmaya göre TYF'ye bağlı sporcular tüm MACFit kulüplerinden bir yıl boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Milli yüzücüler, kondisyon antrenmanlarını MACFit'lerde yapacak.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erkan Yalçın, iyi bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirterek, "Spor merkezi anlamında bu işin öncülerinden, kurumsallaşmış MACFit ile bu anlaşmayı yapmak mutluluk verici. Tüm camiamız en iyi şekilde buradan yararlanacaktır." dedi.

Sponsorluk anlaşmasıyla federasyon bünyesindeki antrenör ve sporcuların MACFit merkezlerinden yararlanabileceğini vurgulayan Yalçın, "Güzel bir birlikteliğin olacağına inanıyorum. Federasyon olarak güzel adımlar atıyoruz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Can İkinci ise TYF'nin son dönemdeki başarı grafiğinin ortada olduğunu anlatarak, "Yüzme branşında sporcularımızın gösterdiği başarı bizi gururlandırıyor. Biz de bir nebze bu başarılara destek olabilirsek çok mutlu olacağız." diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu ile benzer bir sponsorluk anlaşması imzaladıklarını hatırlatan İkinci, "Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularımız tüm MACFit kulüplerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Şimdi bu imkanı, TYF'ye bağlı sporcularımıza sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla sporculara tüm salonları açmayı amaçladıklarını kaydeden İkinci, "Umarım bu iş birliğinin sporumuza katkısı olur. Faaliyette olan kulüplerimizde yüzbinlerce üyemize hareket etme imkanı sağlıyoruz. Bu üyelerimize ve tüm Türkiye'ye daha çok ilham verenleri salonlarımızda görmekten mutluluk duyacağız." şeklinde konuştu.

TYF Genel Sekreteri Seçkin Renklibay, milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir, Hüseyin Emre Sakçı, Beril Böcekler, Merve Tuncel, Deniz Ertan ile Yüzme Milli Takımı antrenörleri Gjon Shyti, Deniz Er Ayvacı, Türker Oktay, Eray Açıkgöz, İsa Fatih Yıldırım ve Yasin Atıl da toplantıya katıldı.