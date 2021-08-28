Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
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Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 50 ilden 860'ı erkek 1550 sporcunun katıldığı şampiyonanın dördüncü gününde, 6 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi.

Erkekler 37 kiloda birinci Seyyah Aydoğdu, ikinci Atalay Baran Terik, üçüncü Miran Ali Zirek ile Ali Efe Demir oldu.

Erkekler 42 kiloda Burak Çolak birinciliği, Ali Mansuroğlu ikinciliği, Efe Tuğral ve Yağız Ekşi ise üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 47 kiloda Muhammet Mehdi Yüreğiçatal birinci, Fikret Kılıç ikinci, Kerem Kartal ile Ahmet Buğra Talih ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler 52 kiloda Utkan Efe Başlı birinci, Ahmet Zal Kiriveroğlu ikinci, Efkan Özkan ise üçüncü oldu.

Erkekler +52 kiloda Nur Ali Şahintekin birinciliği, Görkem Efebaş ikinciliği, Ömer Eymen Tuna ile Yusuf Emre Gende ise üçüncülüğü elde etti.

Erkekler +55 kiloda Osman Burak Keleş birinci, Efe Sağdıç ikinci olurken, Metehan Özderya ve Doğan Egecan Tercan ise üçüncülüğü paylaştı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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