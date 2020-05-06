Türkiye, yerli ve milli solunum cihazı ihracatına başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde geliştirdiğimiz yerli ve milli solunum cihazları yurt dışına ihraç edilmeye başlandı. İlk olarak Litvanya'ya 20 adet gönderilen cihazlardan elde edilen 350 bin dolar devletin kasasına girdi.

Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince yoğun mesai yapılarak salgın döneminde geliştirilen yerli ve milli solunum cihazları, tanesi 17 bin 500 dolardan 20 adet Litvanya'ya satıldı.

Türkiye, koronavirüs ile yürüttüğü amansız mücadele önemli başarı kaydetti. Kovid-19 salgını nedeniyle önem kazanan yoğun bakım solunum cihazları konusunda çalışma başlatan Türkiye yerli ve milli solunum cihazını geliştirmeyi başardı. Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince yoğun mesai yapılarak üretilen solunum cihazlarına birçok ülkeden de talep geldi.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE TANITILDI

Biosys önderliğinde Baykar Makine, Arçelik ve ASELSAN'ın desteğiyle seri üretimine başlanan yerli solunum cihazı Biyovent banttan indi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabının açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yerini aldı.

MAYIS SONUNA KADAR 5 BİN ADET ÜRETİLECEK

Yerli solunum cihazı Biyovent (ventilatör), temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaların solunum yapabilmesi için üretilen mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir. İlk etapta 100 adet üretilen yerli ve milli solunum cihazı sayısının, mayıs sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı kaydedildi.

"TÜRKİYE AYAKLARININ ÜZERİNDE DİMDİK DURUYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs salgını pek çok gelişmiş ülkeyi aciz bırakırken, Türkiye ayaklarının üzerinde dimdik duruyor" açıklamalarıyla gelinen mesafe hakkında bilgilendirmede bulundu.