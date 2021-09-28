Türkiye, yatak sektöründe dünyada 14. sırada yer alıyor

KAYSERİ (AA) - Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, Türkiye'nin yatak sektöründe 408 milyon dolarlık hacimle dünyada 14'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

IBIA, BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım AŞ yetkilileri ve sanayicilerin katılımıyla Kayseri Sanayi Odasında istişare toplantısı düzenlendi.

Güler, burada yaptığı konuşmada, dünya yatak sektörünün büyük bir hacme sahip olduğunu söyledi.

Sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Güler, bu alanda 9,3 milyar dolarla Çin'in birinci, 7,7 milyar dolarla ABD'nin ikinci, 1 milyar dolarla Hindistan'ın üçüncü sırada bulunduğunu, Türkiye'nin ise 408 milyon dolarla 14'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

IBIA'nın 80 üye firması bulunduğunu ve 18 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Güler, "Türkiye, 255 milyon dolar ihracatla dünyada 5'inci sırada." dedi.

Güler, makine, yay, sünger ve keçe gibi 10 farklı alanda çalışma yürütüldüğüne dikkati çekti.

İstanbul'da gelecek yıl uluslararası boyutta düzenlenecek Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın sektöre önemli katkı sağlayacağını belirten Güler, fuara yüzlerce firmanın katılacağını, hedeflerinin dünyadaki yatak firmalarıyla rekabet etme güçlerini artırmak olduğunu ifade etti.