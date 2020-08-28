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Türkiye ve İsrail sanal mobilya ticaret heyetleri buluşuyor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 14-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İsrail'e yönelik Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştiriyor.

Türkiye ve İsrail sanal mobilya ticaret heyetleri buluşuyor
28.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:32

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 14-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İsrail'e yönelik Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştiriyor.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise konu ile ilgili olarak, "İsrail ile olan ihracatımızda ilk 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üzerinde bir artış söz konusu. Haziran, Temmuz aylarındaki toparlanmanın devam etmesi ile İsrail pazarına olan ihracatımız önemli boyutlara ulaşacaktır" açıklamalarında bulundu.

Dünyanın 13. büyük üreticisi durumunda bulunan ve dış ticaret fazlası veren Türk mobilya sektörü, Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke ziyaretlerini, tanıtım organizasyon ve çalışmalarını büyük oranda dijital ortama taşıdı. Ortadoğu'da Akdeniz kıyısında yer alan ve ekonomik büyüklüğü 373.7 milyar dolar olan İsrail'e düzenlenen sanal ticaret heyeti, 14-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizasyonu ile gerçekleştirilecek.Mobilya sektörü açısından İsrail pazarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Güleç, "İsrail ile olan ihracatımızda yüzde 10'un üzerinde bir artış gözlemliyoruz" dedi ve ekledi:

"İsrail'e geçen yılın tamamında 125 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, mevcut potansiyelin çok altında. Ancak son yıllarda ticari ilişkilerde görülen hareketlilik ile birlikte 2020 yılında 140-150 milyon dolar olması beklenebilir. İhracatımızın çok kısa zamanda 250 milyon dolara, sonrasında ise toplam ihracatımızın yüzde 10'unu kapsayacak şekilde 400-450 milyon bandına yükselmesi bekleniyor. Sanal Ticaret heyetleriyle birlikte sektörümüzün pandemiden en az hasar ile toparlanması ve hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşması son derece önemli. Bu çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetleri büyük önem taşıyor. ve ilerleyen dönemlerde bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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