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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
04.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:03

------------------------------------------------------------04-05 1100 Dış ticaret dengesi04/05 1000 İmalat PMI04/05 1000 TÜFE, ÜFE05/05 1430 Reel efektif döviz kuru08/05 1730 Hazine nakit dengesi11/05 1000 İşsizlik13/05 1000 Cari denge14/05 1000 Sanayi üretimi15/05 1100 Bütçe dengesi15/05.

TÜRKİYE

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04-05   1100     Dış ticaret dengesi04/05   1000     İmalat PMI04/05   1000     TÜFE, ÜFE05/05   1430     Reel efektif döviz kuru08/05   1730     Hazine nakit dengesi11/05   1000     İşsizlik13/05   1000     Cari denge14/05   1000     Sanayi üretimi15/05   1100     Bütçe dengesi15/05   1430     TCMB beklenti anketi20/05   1000     Tüketici güven endeksi20/05   1730     Merkezi yönetim borç stoku21/05   1400     TCMB politika faizi22/05   1000     Kapasite kullanım oranı22/05   1000     Reel kesim güven endeksi22/05   1100     Giriş çıkış yapanlar28/05   1000     Ekonomik güven endeksi29/05   1000     GSYH29/05   1000     Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------------  DÜNYA    TSİ----------------------------------------------------------------04/05   1055     Almanya imalat PMI04/05   1100     Euro bölgesi imalat PMI04/05   1700     ABD fabrika siparişleri05/05   1530     ABD dış ticaret dengesi05/05   1645     ABD Markit hizmetler PMI06/05   0900     Almanya sanayi siparişleri06/05   1055     Almanya hizmetler PMI06/05   1100     Euro bölgesi hizmetler PMI06/05   1200     Euro bölgesi perakende satışlar06/05   1515     ABD ADP özel sektör istihdamı07/05   1400     BOE politika faizi07/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları07/05   1530     ABD işgücü maliyeti07/05   1530     ABD verimlilik08/05   1530     ABD tarımdışı istihdam08/05   1530     ABD işsizlik08/05   1530     ABD ortalama saatlik ücretler12/05   0900     İngiltere sanayi üretimi     12/05   0900     İngiltere GSYH, öncü12/05   1530     ABD TÜFE12/05   1530     ABD çekirdek TÜFE   13/05   1200     Euro bölgesi sanayi üretimi13/05   1530     ABD ÜFE13/05   1530     ABD çekirdek ÜFE14/05   0900     Almanya TÜFE14/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları15/05   0900     Almanya GSYH, öncü     15/05   1200     Euro bölgesi GSYH, öncü   15/05   1530     ABD New York Fed imalat endeksi15/05   1530     ABD perakende satışlar      15/05   1530     ABD çekirdek perakende satışlar15/05   1615     ABD sanayi üretimi       15/05   1615     ABD kapasite kullanımı      15/05   1700     ABD Mich. tüketici güven endeksi19/05   1200     Almanya ZEW eğilim endeksi   19/05   1530     ABD yeni konut inşaatları    19/05   1530     ABD inşaat ruhsatları     20/05   1200     Euro bölgesi TÜFE, nihai     21/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları   21/05   1530     ABD Philadelphia Fed endeksi    21/05   1645     ABD Markit imalat PMI, öncü     21/05   1700     ABD ikinci el konut satışları   22/05   1030     Almanya imalat PMI22/05   1030     Almanya hizmetler PMI22/05   1100     Euro bölgesi imalat PMI22/05   1100     Euro bölgesi hizmetler PMI25/05   0900     Almanya GSYH     25/05   1100     Almany Ifo endeksi     26/05   1700     ABD tüketici güven endeksi26/05   1700     ABD yeni konut satışları  28/05   1500     Almanya TÜFE, öncü     28/05   1530     ABD dayanıklı mal siparişleri28/05   1530     ABD GSYH         28/05   1530     ABD çekirdek GSYH      28/05   1530     ABD işsizlik maaş başvuruları28/05   1700     ABD bekleyen konut satışları 29/05   0900     Almanya perakende satışlar   29/05   1200     Euro bölgesi TÜFE öncü29/05   1530     ABD kişisel gelirler  29/05   1530     ABD kişisel harcamalar29/05   1530     ABD çekirdek PCE   29/05   1645     ABD Chicago PMI    

29/05   1700     ABD Mich. tüketici güven endeksi


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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